VÍDEO Per què els talls amb fulls de paper a les puntes dels dits fan tant mal?

És habitual la situació de tallar-se amb un foli de paper. Però més enllà d'això, que sigui aquest petit tall -normalment a la punta del dit- un dels més molestos que hi pot haver, és tota una curiositat. I per què? Tal com explica La Sexta , malgrat que la ferida normalment no és gens fonda i sovint no produeix ni sang, el tall amb un foli de paper pot ser més dolorós que un altre qualsevol, fet amb un objecte afilat.Hi ha diversos motius que expliquen el motiu pel qual el dolor és més intens. En primer lloc, perquè qualsevol gest amb les mans, com utilitzar el teclat o manipular objectes, pot reobrir el petit tall. Però també perquè les ferides a les mans tarden més a cicatritzar i, bàsicament, per les múltiples terminacions nervioses que hi ha en aquesta part del cos.A les puntes dels dits hi ha nombroses terminacions nervioses i aquestes també són receptores del dolor al mateix temps. L'espessor del paper, el moviment ràpid del paper i la superfície rugosa de les puntes dels dits faciliten el tall.I llavors què fer? En cas d'un petit tall a les mans els experts recomanen netejar la ferida amb aigua, sense utilitzar cap tipus de sabó, i assecar-la a consciència per evitar humitats. Després d'això, és recomanable aplicar algun tipus d'antisèptic per prevenir futures infeccions i deixar-la a l'aire.

