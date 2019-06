Desactivada l'alerta del pla d'emergències químiques a Molins de Rei

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla d'emergències químiques (Plaseqcat) que s'havia activat aquest matí preventivament per un incendi en una potabilitzadora en un polígon industrial de Molins de Rei. L'avís s'ha rebut sobre les deu del matí després que una vianant observés fum sortint d'una nau ubicada al carrer Francesc Layret del municipi.El foc s'ha originat, per causes que encara es desconeixen, en uns bidons de clor de l'interior de la nau i ha estat extingit per Bombers cap a les 11 hores, sense causar ferits. Les flames han afectat un parell de palets on hi havia diversos bidons amb pastilles de clor.Un cop apagat el foc, els Bomberes han tret el material incendiat a l'exterior de la nau per neutralitzar-ho tot amb escuma, mentre ventilaven l'interior de la nau.Davant la naturalesa del que s'estava cremant, s'ha activat el Plaseqcat i s'ha demanat que ningú s'acostés a la zona per evitar riscos i deixar treballar els equips d'emergències. A més, s'han confinat un hotel i un gimnàs propers preventivament.Fins al lloc s'hi han desplaçat vuit dotacions de Bombers, així com dotacions de Mossos, policia local i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

