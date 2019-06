Facebook retira les aplicacions preinstal·lades dels nous telèfons de Huawei

Facebook ja no permet que els nous telèfons de Huawei tinguin preinstal·lades les aplicacions de la companyia, com ara Facebook, Instagram i WhatsApp, encara que els telèfons antics les podran seguir utilitzant, segons Reuters. Aquest moviment s'emmarca en el veto establert pel govern dels Estats Units, segons el qual les empreses nord-americanes no poden fer negocis amb el fabricant xinès Huawei, ni tampoc proporcionar-li productes.D'aquesta manera, els nous telèfons de Huawei que surtin de la fàbrica no podran portar preinstal·lades les aplicacions de Facebook, que d'entrada no s'inclouen en el sistema operatiu Android, l'utilitzat per Huawei, tot i que en molts casos es preinstal·laven.Google va ser la primera gran companyia que va haver de reaccionar al veto dels Estats Units, tot i que hi ha temps per adaptar-se fins el mes d'agost. No obstant això, la mesura no afecta els usuaris que es descarreguin les aplicacions de Facebook a través de la plataforma oficial de Google Play. Els usuaris de Huawei podran continuar baixant-se les aplicacions durant la pròrroga, fins l'agost.De moment, l'empresa xinesa ha anunciat que ja treballa en un nou sistema operatiu, tant per a smartphones com tauletes i ordinadors.

