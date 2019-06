Activat el pla d'emergències químiques per un incendi en una potabilitzadora a Molins de Rei

Protecció Civil ha activat preventivament l'alerta del Pla d'emergències químiques (Plaseqcat) per un incendi en una potabilitzadora en un polígon industrial a Molins de Rei. El foc ja està apagat però hi continuen treballant fins a vuit dotacions de Bombers per ventilar, segons han explicat els cossos d'emergències.Els fets han tingut lloc al carrer Francesc Layret, en una nau on hi ha bidons de clor. Protecció Civil ha demanat que ningú s'acosti a la zona per evitar riscos i deixar treball els equips d'emergència. Es desconeixen les causes del foc, que ha afectat diversos dels bidons de clor que es troben a l'interior de la nau i que no ha causat ferits.L'avís s'ha rebut a les 10.02 hores al telèfon d'emergències 112 i l'ha donat una vianant que informava que sortia fum negre d'una empresa de Molins. Ràpidament s'hi ha desplaçat els cossos d'emergències, entre els que també hi ha Mossos d'Esquadra, policia local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

