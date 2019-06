Budó reclama una «resposta de país» si Colau acaba governant Barcelona

La portaveu del Govern, Mertixell Budó, considera que la possibilitat que Ada Colau sigui alcaldessa de Barcelona amb els vots del PSC i Manuel Valls forma part d'una "operació d'Estat" per evitar que la capital estigui governada per independentistes, i ha reclamat una "resposta de país" si acaba fructificant. En una entrevista a El Punt Avui, Budó no descarta que aquesta mateixa fórmula es faci servir en altres ciutats catalanes, com ja ha passat a Sabadell amb un pacte PSC-Podem.La portaveu també afirma que "tocaria" que els presos quedessin en llibertat un cop el judici estigui vist per sentència: "Estan en presó preventiva i, si s'acaba el judici, els han de deixar en llibertat". En ser preguntada sobre si això facilitaria que els diputats independentistes donessin suport a la investidura de Sànchez, respon que "el que facilitaria tot plegat seria una sentència absolutòria" i reivindica que deixar-los en llibertat és "el que tocaria i no és a canvi de res".Budó ha lamentat que el PSOE "pretén la ignorància" amb els independentistes però ha reivindicat que ells no han de deixar de demanar diàleg "perquè és una voluntat sincera". En aquest sentit, ha explicat que esperen una resposta "de manera formal", a través d'una carta, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la petició del president català, Quim Torra, de reunir-se. "Esperem la resposta més enllà de les declaracions als mitjans", ha apuntat. En aquest sentit, ha confiat que Sánchez s'assegui a dialogar perquè no entén que l'executiu espanyol "pugui governar a esquenes de Catalunya".Ha valorat també els resultats de la seva formació, reconeixent que "probablement la gent no ha llegit" qui eren perquè ells mateixos s'han "confós entre PDECat, JxCat...". "No hem acabat de definir el nom del paraigua de l'espai polític amb què ens presentàvem, potser hem anat tard, i això s'ha notat en el resultat de les municipals", ha declarat.Per això, ha afirmat que cal "endreçar" aquest espai i "definir uns lideratges i el paraigua de JxCat", una marca electoral "que permet la confluència entre diferents actors com pot ser el PDECat". Per a ella, el lideratge de Carles Puigdemont és "indiscutible", de la mateixa manera que assegura que ho és el d'Artur Mas.

