Una vaca s'escapa dues vegades en 24 hores d'un corral al País Valencià

Una vaca s'ha escapat dues vegades d'un corral del camí Caminàs de Nules (la Plana Baixa) en menys de 24 hores, tal com ha explicat el Diari La Veu . L'animal, que ha estat solt pel terme municipal de la localitat durant hores, es va escapar primer aquest divendres al voltant de les 11 del matí i a la vesprada va tornar a fugir del recinte en el qual estava, aquest dissabte al matí ha sigut trobat de nou.Segons ha indicat la Policia Local de Nules en xarxes socials, l'animal es va escapar al voltant de les 11.00 hores de divendres i es van mobilitzar dues patrulles i una unitat de drons.La vaca va ser localitzada en la zona del barranc del Torrent en direcció a la població i se li va anar fent un seguiment aeri amb els drons mentre les patrulles tallaven els accessos des de l'antiga carretera nacional al nucli urbà.Els agents, amb l'ajuda d'un expert taurí i els dos drons van aconseguir portar la vaca fins al túnel de la via fèrria i allí acorralar-la i llançar-li la soga d'una corda i immobilitzar-la fins que es va fer càrrec el propietari de l'animal. No obstant això, el 112 va avisar que a la vesprada, la vaca va tornar a escapar-se.Finalment, aquest dissabte entorn de les 12.00 hores l'animal ha sigut localitzat dins d'un hort prop del Pou Sant Roc. Allí, la Policia Local ha aconseguit lligar-la amb una cadena i novament s'ha fet càrrec el propietari de l'animal, que ha assegurat que la portarà a un altre corral més segur.

