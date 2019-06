L'Estació Espacial Internacional es prepara per obrir les portes al turisme espacial

L'Estació Espacial Internacional ja ho té gairebé tot a punt per obrir les seves portes al turisme internacional. I és que de fet, aquest divendres la NASA ja ha anunciat que l'objectiu és oferir missions privades de fins a 30 dies en aquest emplaçament. Així, l'agència espacial nord-americana s'obre a nous enfocaments, també turístics, en què agafa importància la comercialització dels seus productes o serveis. A través d'un comunicat de premsa, la NASA descriu l'objectiu d'aquest plantejament turístic: "Ampliar l'abast de l'activitat comercial a l'estació espacial més enllà del mandat del Laboratori Nacional de l'ISS, que es limita a la recerca i el desenvolupament". D'aquesta manera, es busca obrir les portes de l'estació a astronautes, empreses, investigadors, col·laboradors i ciutadans privats.D'entrada, es plantegen missions curtes d'un màxim de 30 dies, en què podran participar fins a dotze tripulants privats, a un preu de 35.000 dòlars la nit. Sobre aquest preu s'inclou el menjar, l'allotjament i la comunicació. El transport fins a l'Estació Espacial Internacional es cobrarà a part, i pot ascendir fins als 58 milions de dòlars a bord dels vehicles CreW Dragon, de l'empresa Space X, i Starliner, de Boeing.Segons l'agència espacial nord-americana, aquests preus no són els reals de la missió, sinó que busquen fonamentar l'aparició d'aquest nou mercat turístic. Per aquest motiu, la NASA ha avisat que, a mesura que les missions es vagin esdevenint amb èxit, s'haurà de reavaluar el preu i els recursos disponibles.

