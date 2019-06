La Fiscalia no demana presó per un cas d'homicidi que els Mossos han resolt 12 anys després

Detenim l'autor de l'homicidi d'una dona a una sabateria de Sabadell el febrer de 2007 https://t.co/qXzPN5JBmb pic.twitter.com/1N9I4P1GGD — Mossos (@mossos) 7 de juny de 2019

El cas de la mort de la dependenta d'una sabateria a Sabadell el 28 de febrer del 2007 ha fet que els Mossos d'Esquadra hagin estat 12 anys investigant, fins que finament han trobat un nou indici. Ha estat el cas d'una empremta dactilar trobada en un tiquet de compra del moneder de la víctima, que ara ha fet que el cas s'hagi pogut reprendre, tal com informava el cos.De la mà de la Unitat Central d'Homicidis, s'ha pogut vincular l'empremta amb la d'un home de 68 anys veí de Sabadell. Tot i que no té antecedents penals, havia estat a la sabateria durant la tarda de l'homicidi per arreglar uns llums. En un primer moment, el lampista ja havia estat investigat, malgrat que es va descartar perquè va agafar força la hipòtesis d'un robatori.Segons els Mossos, l'home havia alterat l'escenari del crim perquè l'homicidi semblés fruit de lladres, i va utilitzar un cúter per a realitzar diversos talls al coll a la dona. En altres paraules, l'home va fer servir el que tenia a la mà -una eina d'ús habitual en la seva feina- per intimidar la dependenta. Els talls fets amb el cúter, però, no li van causar la mort.La policia catalana creu que l'home va intentar abusar sexualment de la dependenta i això va causar una baralla que va finalitzar a la rebotiga. Va ser allà, on l'agressor va agafar una bombona de butà i la hi va tirar a sobre, un fet que va produir la mort de la dona, segons l'autòpsia.Després d'anys d'investigació, els Mossos van poder aconseguir imatges de les càmeres de seguretat del costat d'una entitat bancària on es veu l'agressor que passa per davant poc abans de les vuit del vespre i, un quart d'hora després, torna a passar en direcció contrària. No obstant això, la Fiscalia considera que els indicis són insuficients i no ha demanat l'ingrés del lampista a la presó. Per aquests motius, la jutge l'ha deixat en llibertat amb càrrecs per homicidi, amb mesures com la retirada del passaport i compareixences setmanals al jutjat.

