Maragall retreu a Colau que no respongui a l'oferta de «coherència progressista» d'ERC

L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, ha retret a la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, que no hagi respost a la proposta de parlar sobre un govern bilateral que li va reiterat el passat divendres i ha considerat "evident" que la fins ara alcaldessa negocia amb el PSC.En declaracions a RAC1, Maragall ha confiat que "s'acabi imposant la raó, la legitimitat i la coherència progressista i republicana" però ha reconegut que tot el que saben fins ara és a través dels mitjans. El republicà ha dit que té "claríssim" que ell ha de ser el proper alcalde de la ciutat i està disposat a donar un "rol important" a Colau. Ha insistit que si Colau accepta el vot de Manuel Valls per a la investidura, aquesta hi "dependrà" durant tota la legislatura.Maragall ha reivindicat que el futur alcalde de Barcelona ha de ser ell perquè això "ja es va decidir" a les urnes el passat 26 de maig i ha instat que el que cal ara és parlar del projecte per a la ciutat. Ha afegit que el més coherent és que sigui un govern amb Barcelona en Comú perquè qualsevol altra opció suposaria "afegir ingredients que res tenen a veure amb el progressisme".El republicà ha explicat que divendres va tenir la darrera conversa amb Colau i que des de llavors resta a l'espera que aquesta li respongui si està disposada a negociar un govern bilateral amb un "rol de màxima responsabilitat" per a ella. Ha lamentat que no ha rebut resposta i que, per contra, veu "evident" que el que està passant és que la fins ara alcaldessa està negociant amb el PSC.Maragall ha insistit que per ser alcaldessa Colau necessita el vot de Manuel Valls . "És la única via", ha dit, al temps que ha alertat que això suposarà una crossa per a la candidata. "La nostra és l'opció de la coherència de govern i aquesta és la de dependre d'aquest vot el dia de la investidura i l'endemà, l'endemà i en els següents pressupostos", ha declarat.També en una entrevista a l'Ara , Maragall assegura que el vot de Valls "serà una hipoteca permanent" per a Colau. "El que passa és que no ens expliquen la lletra petita No sabem ni el tipus d'interès, ni els terminis, ni en què consisteix la dependència que s'està construint", ha asseverat. "Com pot ser que Valls decideixi qui ha de ser l'alcalde de Barcelona?"; s'ha preguntat.A RAC1, ha reconegut que fins ara Colau i ell no han tingut temps per construir una relació de confiança però ha confiat que es pugui assolir. Ha reivindicat però deixar de parlar sobre qui ha de ser l'alcalde, que per a ell està clar que ha de ser ell com a guanyador de les eleccions, i ha reclamat entrar a fons a discutir les polítiques que necessita la ciutat.Sobre el líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat que la seva actitud és "la que s'espera d'un ritual de festeig" i ha reiterat que ells no estan disposats a entrar a un govern amb els socialistes. Entre d'altres, s'ha preguntat si la mateixa setmana que s'acaba el judici es retiren els llaços grocs del consistori.Per últim, ha reclamat que Barcelona no sigui la moneda de canvi en una lògica de pactes i contrapactes arreu del territori perquè la ciutat "és molt més que una peça més en un escac d'acords globals".També a l'Ara, Maragall ha insistit que Colau està "cada cop més a prop dels partits de la plaça de Colón" i li retreu que es refugiï en un pacte tripartit "que sap que és impossible". I ho és perquè des d'ERC no estan disposats a rebre "els vots dels repressors", una "línia vermella" que no acaba d'entendre que la fins ara alcaldessa no comparteixi."No podem acceptar que Barcelona en Comú sigui còmplice del cordó sanitari contra ERC", ha afirmat també el republicà. En aquest sentit, una fórmula d'investidura que contemplés els vots del PSC i Barcelona pel Canvi-Ciutadans "afegiria incertesa, inestabilitat, radicalització a banda i banda, és a dir, efectivament seria exactament el contrari del que la senyora Colau diu que defensa".Tot i això, Maragall s'ha mostrat "convençut" que estan "en condicions" de recuperar el terreny "delicat i complex de la conversa positiva i de l'entesa amb BComú". De fet, ha explicat que la gent pel carrer l'atura per preguntar-li què està passant i perquè no està sent possible aquest acord.

