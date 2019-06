Denuncien unes professores per vexar una nena amb autisme

Els pares d'una nena de 7 anys amb autisme han presentat una denúncia contra algunes de les seves professores per vexar la seva filla. Els fets van passar al CEIP Cervantes de Dos Hermanas, a Sevila, i se n'ha fet ressò TV3 . Els pares van amagar una gravadora a la motxilla de la nena després que comencés a desenvolupar conductes autolesives quan anava a l'escola.Gràcies a això, la família va descobrir que les mestres insultaven i menyspreaven la nena. En les sis hores de gravació, s'hi sentien crits de les docents amb frases com "aquesta nena té el cervell cascat", "ja s'ha trastocat", "renta't les mans, marrana, que t'estic veient jugar amb els mocs" o "al manicomi de Miraflores hi havia aquest perfil en adults"."El seu pitjor càstig serà escoltar-se", ha dit la mare, després de descobrir aquestes vexacions. En una reflexió al seu perfil de Facebook, la dona assegura que quan deixes el fill a l'escola, esperes que sigui "un lloc segur on, com a mínim, el respectin". També explica que la seva filla "ho entén tot a la perfecció" i que va intuir que estava passant alguna cosa quan va veure determinades "mirades" de la seva filla.Davant d'aquest fet, la Junta d'Andalusia ja ha dit que prendrà mesures. En un comunicat, el delegat territorial d'Educació i Esports de la Junta de Sevilla, Joaquín Pérez Blanes, ha dit que analitzarà totes les dades per fer un informe i "adoptar les mesures que pertoquin sempre segons al procediment administratiu corresponent".

