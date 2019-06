VÍDEO Chomsky, Guardiola i diverses personalitats en drets humans reclamen la llibertat dels presos

Missatge des de Soto del Real:

Després de 600 dies de presó, la repressió de l'Estat continua sent el millor altaveu de la nostra lluita universal pels drets humans, civils i polítics, per l'autodeterminació. Cap renúncia, mai podran empresonar ni la llibertat ni la vida! pic.twitter.com/D6AD1lgtmE — Jordi Cuixart (@jcuixart) June 8, 2019

"We demand justice and freedom". Aquesta frase finalitza el vídeo d'Òmnium en col·laboració amb diverses personalitats famoses, alguns en l'àmbit de la lluita pels drets humans a tot al món, on es reclama l'alliberament immediat dels presos polítics. Noam Chomsky, la Nobel de la pau Jody Williams, l'advocat Ben Emmerson i fins i tot l'entrenador Pep Guardiola són algunes de les persones que hi participen.L'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats és només un dels eixos de les demandes, els apunts i les crítiques a l'estat espanyol que es fan des del vídeo. Assenyalen que en el judici a l'independentisme s'hi veuen mancances, reclamen una solució pacífica i per la via del diàleg, a més d'exigir la fi de la repressió.Diversos apunts, com el de Chomsky, destaquen per l'explicació que l'Estat no permet la dissidència. Els integrants del vídeo reivindiquen els drets humans, la llibertat d'expressió i la llibertat de reunió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor