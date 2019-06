Torra tu serás el responsable de la división y enfrentamiento entre catalanes.

Darás cuenta a la Justicia de eso, no tengas ninguna duda, y pasarás a la Historia como como un criminal. https://t.co/hg19TZA8Lp — Josep Bou Vila 🇪🇸 (@josebouvila) June 8, 2019

Josep Bou, candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, ha carregat amb molta duresa contra Quim Torra. El nou regidor de la capital catalana ha amenaçat el president de la Generalitat, assegurant que passarà a la història "com un criminal".En la piulada, on cita a Torra després que aquest aplaudís la mobilització civil convocada per les entitats sobiranistes, assegura que el president "passarà comptes amb la justícia" i l'ha fet responsable de "la divisió entre catalans".

