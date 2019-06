Mor atropellat un vianant a la T-344 a Masdenverge

Un home ha mort atropellat aquest dissabte a la T-344 a Masdenverge (Montsià). L'accident ha passat al voltant de les 11 del matí al quilòmetre 5, on per causes que encara s'investiguen, un turisme ha atropellat el vianant.Com a conseqüència del sinistre, la víctima ha resultat ferida crítica i, finalment, ha mort durant el trasllat a l'hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Arran de l'accident, s'han activat quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

