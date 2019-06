Collboni avisa Colau que «no tindria cap sentit» investir-la alcaldessa si no hi ha un acord previ de govern

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha avisat aquest dissabte la líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, que "no tindria cap sentit" investir-la alcaldessa si no ha tancat abans un acord de govern amb els socialistes.En roda de premsa, Collboni ha explicat que s'han iniciat les converses però que no hi ha acord i ha estès la mà per seguir negociant. El socialista ha dit a l'alcaldessa en funcions que presentar-se a una investidura sense "suport suficient" seria una "irresponsabilitat" que impediria comptar amb un govern de "progrés i pro Barcelona" i ha subratllat un cop més que no els donaran un "xec en blanc".Collboni que s'ha mostrat convençut que arribaran a un acord i ha evitat aclarir si impedirà que Colau sigui investida si finalment el pacte amb els comuns no es concreta abans del 15 de juny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor