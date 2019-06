Ábalos admet un dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya i es compromet a revertir-lo

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha reconegut que hi ha una "insuficiència d'inversió a Catalunya" i que el compromís del govern de l'Estat és el de treballar per "desbloquejar" la situació per la que passen alguns projectes.En aquest sentit, ha citat algunes infraestructures que considera prioritàries, com ara el Corredor del Mediterrani, Rodalies o el desdoblament de carreteres com l'N-240. Pel que fa a la implementació d'un sistema d'aproximació a la pista de l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell mitjançant GPS, ha dit que, com a mínim, caldrà esperar deu mesos per comprovar si s'acompleixen tots els tràmits necessaris i ha admès que el resultat de les proves podria ser desfavorable, cosa que implicaria que aquest no es podria posar en marxa.Ábalos ha explicat que l'executiu de Madrid té "una agenda molt important amb Catalunya" i que el seu compromís és impulsar-la. També ha comentat que molts dels projectes pendents s'han quedat "desfasats" i, per tant, ara caldrà posar-los al dia. Un dels exemples que ha posat sobre la taula és el de la conversió en autovia de l'N-240 entre Lleida i Valls, una infraestructura molt reivindicada des del territori.Pel que fa a l'operativitat de l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell, el ministre de Foment en funcions ha explicat que el projecte per implementar un sistema d'aproximació mitjançant GPS s'està trobant amb diversos "inconvenients".En aquest sentit, ha volgut deixar clar que la garantia de la seguretat aèria ha de ser la prioritat i que, com a mínim, hauran de passar deu mesos per saber quines són les conclusions dels informes que s'han demanat, entre ells un que s'està duent a terme per experts suïssos. A més, ha reconegut que les proves poden "no sortir bé", amb la qual cosa s'obre la possibilitat que aquesta infraestructura hagi de quedar-se només amb l'actual sistema d'aterratge i enlairament per visualització de la pista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor