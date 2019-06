Un motorista, ferit greu al xocar a Granollers amb una furgoneta

Accident a la C-251 a la sortida de Granollers direcció Cardedeu just davant del Burguer King. pic.twitter.com/HXGJ7qUA6V — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 6 de juny de 2019

Un motorista de 32 anys i veí de Granollers ha resultat ferit greu en una cama al xocar aquest dijous amb una furgoneta, segons avança El 9 Nou . El conductor de la furgoneta, un veí de les Franqueses, ha donat positiu per consum de drogues. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital de Granollers, primer, i després a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Està estable i la seva vida no corre perill.Els fets han tingut lloc a la cruïlla de la carretera C-251 i el camí del Cementiri al voltant de les 7 de la tarda. La moto sortia de Granollers i anava cap a Cardedeu, mentre que la furgoneta anava a entrar al camí del Cementiri. El conductor del cotxe ha declarat que no va veure al motorista perquè anava darrere dos cotxes.Segons ha confirmat la policia local de Granollers, al conductor de la furgoneta, de moment, se li imputa un delicte de lesions per imprudència greu. Tot i això, si les proves es confirmen també se li podria imputar un delicte contra la seguretat del trànsit.

