Un mort en l'incendi d'un pis a Vilanova i la Geltrú

Incendi d'habitatge amb una víctima mortal a Vilanova i la Geltrú. L'avís del foc s'ha rebut a les 13.07h. Ha cremat un 5è pis a l'Avinguda de Cubelles, número 62. Es desconeixen les causes de l'incendi. El foc està controlat. Hem treballat amb 6 dotacions #bomberscat i @PLVNG — Bombers (@bomberscat) June 8, 2019

Una persona ha mort aquest dissabte en l'incendi d'un pis a Vilanova i la Geltrú. Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a la zona per apagar el foc, que ha afectat la pràctica totalitat de l'habitatge, el 90%. Per ara, els Bombers desconeixen les causes de l'incendi.L'avís del foc s'ha rebut a les 13.07 hores, i la víctima mortal s'ha localitzat en una de les habitacions de l'habitatge que donava a la terrassa. Per ara, encara no se l'ha identificat. El foc ha afectat un 5è pis en un bloc amb quatre habitatges per planta a l'Avinguda de Cubelles. Els Bombers han explicat que no s'aprecien afectacions a la resta de pisos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor