Un incendi en un habitatge d'Alacant permet descobrir una plantació de marihuana

Un incendi en un habitatge del barri de Joan XXIII a Alacant ha permès descobrir una plantació de marihuana en dues de les estades de l'immoble, segons ha informat l'Ajuntament de la ciutat del País Valencià. Es desconeixen les causes de l'incendi i s'estan investigant.L'emergència es va produir sobre les 23 hores d'aquest divendres, quan els bombers del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del consistori (SPEIS) van rebre l'avís d'un incendi en habitatge situat en un passatge del barri de Joan XXIII.Els bombers, a l'arribar, van trobar que el foc estava localitzat a la cuina de l'habitatge i tenia molta càrrega tèrmica. A més, van descobrir que dues habitacions estaven plenes de plantes de marihuana.Els efectius es van dividir en dos equips i van començar a extingir les flames amb diverses línies d'aigua per controlar el foc amb celeritat. Així, van aconseguir evitar que s'estengués per tot l'habitatge. El focus del foc, localitzat a la cuina de l'immoble es va controlar ràpidament, i l'habitatge ha quedat parcialment afectada per les flames. Les tasques d'extinció s'han allargat més d'una hora i mitja. Amb posterioritat s'han realitzat tasques de ventilació amb els grups de pressió positiva.

