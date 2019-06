Trànsit dens a les carreteres catalanes pel pont de la Segona Pasqua

Diverses carreteres catalanes presenten trànsit dens aquest dissabte al matí per l'operació sortida del pont de la Segona Pasqua. Els vehicles es concentren principalment a les vies que van cap a la costa.Així, hi ha aturades destacades a la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera, l'AP-7 va molt carregada entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès en direcció Girona i hi ha trànsit lent i cues també a la N-340 al Vendrell en direcció sud, a la C-32 a Llagostera en l'enllaç amb la GI-600 i a la B-24 entre Cervelló i Vallirana, segons ha informat Trànsit.El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per aquesta festivitat.

