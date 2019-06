Els Mossos alerten de «l'estafa del ciclista»

Vigila amb l'estafa del ciclista. Es fan passar per metge o entrenador, et demanen provar la teva bicicleta i ja no te la tornen #StopEstafes https://t.co/uNgxBlBT8Y pic.twitter.com/ZRKu5iB1zc — Mossos (@mossos) 8 de juny de 201

Els Mossos d'Esquadra alerten de l'estafa del ciclista. Tal com explica el cos, el primer lladre es fa passar per entrenador personal, metge esportiu, especialista tècnic en bicicletes o, fins i tot com a propietari d'una marca de roba esportiva, i proposa a la víctima desviar-se un moment de la ruta abans de continuar.Si l'afectat accepta, apareix en escena una segona persona que simula ser la seva dona o un amic i li demana provar la bicicleta. És llavors que desapareix del lloc dels fets amb la bici d'alta gamma.Altres vegades amb qualsevol pretext deixen als dos ciclistes al lloc, només amb la bici de la víctima. Mentre l'altre marxa un moment amb la bicicleta dels lladres a buscar alguna cosa, el fals ciclista li demana provar la bicicleta i aprofita per fugir amb ella.Segons els Mossos d'Esquadra, des del 2018 a diverses poblacions de Catalunya s'han produït una quinzena de sostraccions de bicicletes que sumen un import aproximat de 95.000 euros.

