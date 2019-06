Asens no descarta fer alcalde Maragall tot i que insisteix que la prioritat és que repeteixi Colau

El tinent d'alcalde en funcions a Barcelona i diputat d'En Comú Podem, Jaume Asens, no ha descartat que els comuns facin alcalde el candidat d'ERC, Ernest Maragall, però ha insistit que la seva prioritat és que repeteixi en el càrrec l'alcaldable de Barcelona En Comú, Ada Colau En declaracions a Rac1, Asens ha dit que la seva "opció preferida" és un tripartit d'esquerres liderat per Colau, que pot fer de "pont" entre ERC i el PSC. Tot i això, ha dit que no han tancat "mai" la porta a fer alcalde Maragall, prioritzant, això sí, el tripartit. En cas que s'arribés a aquest escenari, el plenari i la coordinadora de Barcelona en Comú s'hauria de tornar a pronunciar.

