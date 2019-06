Helimer 201, con base en #Reus, realizó anoche la evacuación médica de una pasajera, de 77 años y nacionalidad alemana, del crucero AidaNova. Fue trasladada, junto con el médico de a bordo, al aeropuerto de #Girona. pic.twitter.com/gtM39i7eTl — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 7 de junio de 2019

Salvament Marítim va evacuar una passatgera de 77 anys que viatjava a bord de l'AidaNova i que necessitava ser trasllada a un hospital. Els fets van passar dijous a la nit mentre el creuer turístic italià que anava cap a Barcelona i es trobava a la Costa d'Atzur.Un helicòpter, l'Helimer 201, va sortir de Reus per portar a terme aquesta evacuació mèdica. Els membres de Salvament Marítim es van desplaçar fins al lloc on hi havia el creuer i la dona va ser evacuada, juntament amb el metge del vaixell, i va ser traslladada a l'hospital Josep Trueta de Girona.

