Joan Subirats: «Si no hi ha novetats, presentarem la candidatura de Colau en solitari»

El número dos d'Ada Colau, Joan Subirats, assegura que Barcelona en Comú presentarà el solitari la seva candidatura a l'alcaldia de la ciutat el proper dissabte, i ha descartat un acord bilateral amb el PSC.En una entrevista al Suplement de Catalunya Ràdio , Subirats ha apuntat que la voluntat de la seva formació és la de bastir "un tripartit d'esquerres", i ha concretat que Colau no ha mantingut converses amb Manuel Valls; "No hi ha hagut cap negociació amb Valls perquè faci o no faci el que vulgui fer”, ha dit Subirats, que també ha assenyalat que l'exprimer ministre francès "vol marcar distàncies amb Ciutadans".El segon de Barcelona en Comú ha explicat que l'alcaldessa en funcions mantindrà la porta oberta al diàleg amb PSC i ERC fins al final, i ha assegurat que la seva formació ha fet un pas endavant al veure que socialistes i republicans es bloquejaven mútuament. En aquest context, ha dit que la candidatura de Colau no serà retirada després de suport favorable que han rebut de les bases.

