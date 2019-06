El Ministeri de Defensa reconeix com a oficials els símbols franquistes des del 1936

Una publicació oficial del Ministeri de Defensa reconeix com a oficial la bandera i altres símbols franquistes des de l'any 1936. Segons apunta ElDiario.es , la Secretaria General Técnica de l'organisme va publicar el març del 2018 un document en el qual també s'evita parlar del sollevament militar contra el govern de la República del juliol del 36 com a cop d'estat, i en el seu lloc es fa referència a un "aixecament militar".El text porta per nom "Los símbolos del Estado español" i es tracta d'un resum sobre la bandera, l'himne i l'escut espanyol. És en aquest context que se li dona carta oficial al canvi de símbols per part dels franquistes abans de finalitzada la Guerra Civil, l'abril del 1939.En el document s'hi especifica que la bandera republicana va ser substituida després de la revolta militar de Franco per bé que els símbols fins al moment vigents seguien actius. Un fet similar passa amb l'himne, ja que durant la Guerra Civil es va restablir la Marcha Granadera com l'himne nacional mitjançant un decret del 27 de febrer del 1937.

