‼️15.068.252€‼️XIFRA HISTÒRICA al #MarcadorMaratóTV3, el més alt de les 27 edicions del programa! Milions de gràcies a tots per fer-ho possible, per aquesta explosió de solidaritat, emoció, esforç i confiança!!! 🎉 pic.twitter.com/yg3feps9NL — La Marató (@la_marato) June 7, 2019

La Marató contra el càncer que es va celebrar a finals del 2018 ha estat la més solidària de la història. Mai no s'havien recaptat tants diners com en aquesta edició i els mesos posteriors; en total s'han recollit 15.068.252 euros, una xifra que converteix aquesta iniciativa en la més solidària del món en relació amb l'aportació per habitant.El programa ja va tancar amb un rècord: 10.715.430 euros, la xifra de final de programa més alta dels 27 anys de La Marató i que s'ha anat ampliant amb les donacions en els mesos posteriors. En totes les edicions que s'han fet s'ha recaptat un total de 198 milions d'euros.

