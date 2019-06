Domènech i Tardà, l'aliança (im)possible

Amb l'actual escenari postelectoral a Barcelona, semblaria una distopia escoltar en una mateixa sala Xavier Domènech i Joan Tardà defensant l'entesa entre les forces republicanes arreu de l'Estat. Lluny de ser un episodi de política ficció, aquest divendres l'excoordinador general de Catalunya en Comú i l'exdiputat d'ERC al Congrés han defensat una entesa entre els dos espais polítics per avançar en les sobiranies i l'autodeterminació. Ho han fet a la Lleialtat Santsenca de Barcelona, en un debat organitzat per Crític que ha servit de presentació de les quinzenes jornades de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya i del llibre que han escrit conjuntament, Entre ítaca i Icària (Roca Editorial).Una Ítaca i una Icària entre les quals defensen que és possible i desitjable teixir ponts. La recepta perquè això sigui possible, asseguren, és defugir el regateig curt i ser conscients de l'"acceleració" que la història ha fet a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol des del 2008. La lluita contra les retallades, el 15-M o l'1-O han estat el detonant i ara, tots dos consideren que les esquerres han arribat a un "estancament". "El punt de sortida a les contradiccions ha de ser el catalanisme d'esquerres i republicà", ha defensat Domènech. "Les esquerres seran hegemòniques si són capaces de mirar-se a la cara", ha vaticinat Tardà. La conversa entre tots dos no és la primera vegada que es produeix. Els passadissos del Congrés han estat escenari del debat entre tots dos, "fumant clandestinament" segons el republicà.Segurament queden moltes cigarretes fins a trobar el desllorigador i Domènech i Tardà miren amb atenció el desenllaç de les negociacions a Barcelona. Per l'exdiputat d'ERC, seria "imperdonable" que comuns i republicans no s'entenguessin. "La magnitud de la tragèdia d’aquest fracàs serà una llosa durant molts anys", ha assegurat, alhora que repartia les responsabilitats, qualificant d'"error" d'ERC no haver entrat al govern de Barcelona en Comú en l'actual mandat.Domènech, més prudent, ha preferit no dictar la seva sentència fins al 15 de juny, quan es constituirà l'Ajuntament barceloní. "Prefereixo esperar", ha dit a l'hora de pronunciar-se. L'excoordinador general de Catalunya en Comú va plantejar dies enrere la possibilitat que ERC s'avingués a incloure el PSC en l'equació per formar govern a Barcelona, tot i que és crític amb la postura mantinguda pels socialistes. De fet, l'escenari desitjat per Domènech és aquell en què els comuns no s'eternitzin com a crossa del PSOE i vegin ERC amb bons ulls.L'alternativa, diu, és un socialisme que ha protagonitzat reformes laborals i de l'article 135 de la Constitució. Domènech no ha entrat a valorar l'oferta de Valls a Colau però ha retret a Collboni que confraternitzi amb l'exprimer ministre francès. "Un partit d'esquerres, aliant-se amb les elits", ha etzibat.Els comuns, però, no són els únics que corren el risc de perpetuar-se com a crossa. Tardà també ha alertat del risc que ERC es vegi "empesa" cap al nacionalisme postconvergent. Per Tardà comuns i ERC han d'exercir de "camàlics". Dit d'una altra manera, tirar del carro en un moment "d'anomalia".L'escenari somiat per Tardà és el d'un Govern liderat per ERC que sumi forces que se situen a l'esquerra dels republicans i també partits nacionalistes. "Si a Barcelona no surt bé, serà impossible", ha assegurat.Tot plegat en un escenari que els coautors d'Entre Ítaca i Icària preveuen poc canviant. "Uns venim d'assaltar els cels i els altres de dir que la República estava a tocar", ha recordat Domènech. Tardà preveu que ERC continuï "captiva" del PSOE durant dos anys, guanyant petites batalles fins que arribi el gran repte final: el diàleg amb l'Estat sense condicions.Perquè això passi, l'exdiputat republicà veu indispensable les aliances de les esquerres i, igual que Domènech, començar l'escac al rei. "Si monarquia es posa en dubte, hi haurà un procés constituent i això voldria dir obrir un meló en tots els camps".Amb el meló encara verd, Domènech i Tardà viuran atentament el desenllaç del serial a Barcelona, tot esperant que es repeteixi -i aquest cop perduri més en el temps- un episodi recordat per Tardà aquest divendres. Concretament, quan els diputats de Podem al Congrés van aplaudir fervorosament una de les seves intervencions al Congrés en què anhelava la República Catalana i la tercera República Espanyola. "Pablo, ahora te toca a ti", assegura que li va dir a Iglesias. Barcelona serà el termòmetre que mesuri si aquell moment simbòlic traspassa el terreny de l'anècdota.

