Un ferit greu, traslladat en helicòpter per un accident a la C-16

Els serveis sanitaris introduint el ferit a l'helicòpter. Foto: Cedida

El conductor i únic ocupant d'un turisme ha resultat ferit greu en un accident que ha tingut lloc aquest divendres a la tarda a la C-16 al seu pas pel terme de Balsareny (Bages), segons informa el Servei Català de Trànsit. Com a conseqüencia de l'accident s'ha tallat la via en sentit nord i es fan desviaments per l'accés i sortida a una rotonda elevada que és a prop d'un ha tingut lloc el xoc.L'accident s'ha produït poc després de les 6 de la tarda al punt quilomètric 69,5 de la C-16 en terme de Balsareny quan un turisme que circulava en sentit Berga ha patit una sortida de via, ha xocat contra el guarda-rails i ha bolcat, quedant molt malmès.Com a conseqüència de l'accident s'ha tallat la via en sentit nord i s'ha fet desviament del trànsit per una rotonda propera. Tot i així s'han acumulat fins a dos quilòmetres de retencions que encara duran perquè quan es redacta la notícia (19.30h) la via continua tallada.El ferit ha estat traslladat en un helicòpter medicalitzat fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, el SEM i els Bombers.

