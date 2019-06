VÍDEO Rajoy reapareix... en un comiat de soltera amb gorra i bermudes

El expresidente @marianorajoy , en bermudas y con gorra, se saca un selfie con una chica de despedida de soltera en un chiringuito de Formentera. «Presidente, presidente», gritan los comensales. pic.twitter.com/0mfipDchmc — Fran Balado (@FranciscoBalado) 7 de juny de 2019

Mariano Rajoy ha tornat a sorprendre tothom amb una gran escena que corre per la xarxa. L'expresident del govern espanyol ha estat protagonista en un comiat de soltera celebrat en un txiringuito a Formentera. L'anterior líder dels populars ha rebut l'escalf de la núvia i de molts dels presents, que han acabat cridant "president, president".Un dels detalls més divertits de l'escena és l'indumentària del president, en gorra i pantaló curt. Rajoy s'ha acabat fen una fotografia "selfie" amb la núvia, on es podia veure un detall sobre la gorra: és de la Universitat de Georgetown, una de les més famoses dels Estats Units, on precisament va estudiar José Maria Aznar.

