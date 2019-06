Tots els protagonistes de la reorganització de JxCat

Carles Puigdemont, en una imatge d'arxiu Foto: PDECat

Després del triomf a les eleccions europees , l'expresident de la Generalitat ha vist reforçat el seu lideratge al capdavant de JxCat malgrat que, en privat, dirigents locals de la formació apunten que no s'ha "diagnosticat bé" la davallada a les municipals . Puigdemont, que ha multiplicat els contactes amb tots els sectors des del 26-M, és partidari que JxCat es converteixi en un partit polític aprofitant l'estructura del PDECat, tal com ja han defensat en assemblees locals del partit els seus afins, com és el cas de Míriam Nogueras . El seu nom apareix com el màxim favorit per ser president de la nova estructura de JxCat, que hauria de ser validada per una assemblea extraordinària de tot l'espai postconvergent. Queda per veure, això sí, si el rol que tindrà serà executiu o representatiu. En els últims mesos ha pres totes les decisions internes -llistes i estratègia- que s'han adoptat tant al grup parlamentari a Catalunya com al PDECat