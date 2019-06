Desallotgen l'estació de metro de Diagonal per un incendi

L'incendi ha estat extingit. Els #bombersBCN seguim fent tasques de ventilació. No hi ha hagut persones ferides.https://t.co/Qx0Kfkrpjm — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) 7 de juny de 2019

L'estació de metro de Diagonal s'ha desallotjat aquest divendres a la tarda per presència de fum provocat per un incendi en un pou de ventilació, on han cremat fulles. No hi ha ferits, segons han informat els Bombers de Barcelona, que hi estan actuant amb sis dotacions. El foc ja està extingit i fan tasques de ventilació.Inicialment els trens de la línia 5 no s'aturaven a l'estació, però finalment el servei ha quedat interromput entre Hospital Clínic i Sagrada Família. Tampoc s'aturen els trens de la línia 3. Es fan desviaments de trànsit perquè els bombers puguin treballar. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en estat de prealerta per aquesta incidència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor