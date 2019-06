Colau: «Maragall es va precipitar i va donar per fet que seria alcalde»

Ada Colau ha comparegut per segon cop des de la nit electoral del 26 de maig. La primera roda de premsa va ser l'endemà dels comicis, quan va exigir a Ernest Maragall incloure el PSC en les negociacions. La d'aquest dissabte s'ha produït l'endemà que les bases de Barcelona en Comú validessin per una àmplia majoria la seva candidatura a l'alcaldia , encara que no hi hagi acord tripartit amb ERC i els socialistes. L'alcaldessa en funcions ha confirmat que no retirarà la seva candidatura malgrat que les negociacions fracassin i ha afirmat que "assumeix el risc" d'una investidura sense acords previs, en una referència dirigida al PSC, que vol tancar el pacte de govern abans del 15 de juny. Però el missatge més directe l'ha enviat a Maragall: "Es va precipitar i va donar per fet que seria alcalde".Colau, que està "convençuda" que és la candidata amb més capacitat per liderar un acord a tres bandes, ha apuntat que els resultats electorals van deixar un "empat tècnic" entre ERC i els comuns, que ha provocat una "gestió complexa" dels resultats. Per això, la líder de Barcelona en Comú ha insistit que una entesa de les forces d'esquerres és la millor via per desplegar "polítiques valentes" en clau progressista i "superar la política de blocs". Colau ha avisat Maragall i Collboni que no acceptarà "vetos, ultimàtums ni línies vermelles". "Ni jo ni Barcelona ningú serem el trofeu de ningú. No serem el trofeu d’un bàndol contra un altre, no serem la terra de conquesta de ningú", ha expressat. A Colau li sembla "inconcebible" que Collboni no vulgui parlar amb Maragall i que l'alcaldable d'ERC ajorni les converses amb els comuns per negociar amb el PSC. "Hem de superar la política de la confrontació, polarització i blocs. No ho pensem normalitzar", ha afegit.L'alcaldessa en funcions pretén continuar negociant fins al darrer minut amb ERC i el PSC. Ara bé, amb ella com a candidata a l'alcaldia, malgrat no ser la més votada el 26 de maig. No ha donat cap opció a una alternativa liderada per Maragall, tot i que Jaume Asens -cap de files dels comuns al Congrés- no hagi descartat l'alcaldable d'ERC . "Qui vulgui liderar un acord de tripartit ha de creure en aquest acord ampli. Per això em presento", ha argumentat, tot recordant que Maragall i Collboni es veten entre ells. "Queda una setmana i no donem res per impossible. I estem convençudes que aquest acord ampli d’esquerres és possible i desitjable. D’aquí a la investidura i també després de la investidura", ha reblat.Conscient que ara mateix el tripartit és una opció poc factible, Colau ha hagut de respondre preguntes sobre una investidura avalada finalment amb els vots de Valls, que ja els ha promès de franc, tot i les discrepàncies amb Ciutadans. La líder dels comuns ha recordat que no pot respondre per Valls i ha negat que hi mantingui cap contacte d'aquí al 15 de juny. Sobre la qüestió essencial -el fet de ser alcaldessa amb el seus vots-, Colau ha buscat situar la reflexió en el vocabulari dels acords, per no referir-se a l'escenari de la investidura. "No he canviat d’opinió, no faig operacions estranyes amb el senyor Valls. No faig acords amb forces de dretes. No participem de cap operació estranya", ha insistit quan la premsa li ha preguntat sobre l'afirmació feta en l'entrevista a NacióDigital , cenyida exclusivament en aprofitar els vots en la investidura.És una evidència que la relació entre Colau i ERC esta erosionada. Ha estat molt evident quan s'ha referit a les paraules de Maragall d'aquesta setmana: el dirigent republicà va preguntar a l'alcaldessa en funcions si, en els pactes a Barcelona, "estarà amb les víctimes o amb els carcellers". Colau ha demanat que no s'utilitzi la repressió com a "arma llancívola" i que no es "banalitzi" el patiment dels presos. "És un comentari desafortunat. Espero que no es torni a repetir", ha afegit, després de recordar que l'Ajuntament de Barcelona ha estat l'administració que més ha fet per combatre als jutjats la violència exercida sobre els ciutadans l'1 d'octubre del 2017.Colau enfila la recta final cap a la investidura. Ara mateix és qui més ben situada està per ser alcaldessa, ja sigui amb un acord previ -el més factible és amb el PSC- o sense. En aquest cas, caldrien els vots de Valls. La solució, el 15 de juny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor