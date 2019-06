Detingut per assetjar una cambrera i oferir diners a canvi de sexe a la filla menor de l'amo del bar

Agents de la Policia Nacional han detingut un home de 61 anys, com a presumpte autor dels delictes de coaccions, corrupció de menors i un altre relatiu a la prostitució i explotació sexual, després d'oferir diners a canvi de sexe, tant a una cambrera del bar on anava, com a la filla de l'amo, menor d'edat.Les investigacions es van iniciar tan bon punt els policies van tenir constància de l'assetjament a què s'havia vist sotmesa una cambrera per part d'un home al bar en el qual treballava i la proposició que pel que sembla li havia fet aquest a una menor de 17 anys, filla del propietari de l'establiment, per tenir sexe a canvi de diners, segons ha indicat la Direcció en un comunicat.Els agents van tenir coneixement que al mes d'abril l'home va començar a fer-li preguntes poc apropiades a la cambrera del bar, i fins i tot va arribar a oferir-li diners a canvi de tocar-li els pits. També li havia proposat arraconar-la per tocar-la, el que va generar a la jove "una situació de tensió i humiliació".Continuant les investigacions van descobrir que aquesta mateixa persona feia pocs dies li havia ofert a la filla de l'amo diners a canvi de sexe, fins i tot li va proposar que l'hi digués a alguna amiga. Després de localitzar el sospitós, va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de coaccions, corrupció de menors i un altre relatiu a la prostitució i explotació sexual. El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

