Mor als 83 anys Chicho Ibáñez Serrador, mestre del cinema i la televisió

El cineasta i realitzador Narciso "Chicho" Ibáñez Serrador ha mort aquest divendres als 83 anys d'edat, segons ha informat RTVE. El creador televisiu i cineasta havia estat ingressat d'urgència aquest divendres, en un estat de salut molt greu.Al gener d'aquest mateix any, Ibáñez Serrador va rebre el Goya d'Honor encara que no va poder assistir a la gala de Sevilla, i fa tot just uns dies, el 4 de juny, la Filmoteca de Barcelona li retia homenatge en un acte al qual tampoc va poder acudir pel seu delicat estat de salut. En aquest acte es va projectar la pel·lícula ¿Quién puede matar un niño?, que la crítica coincideix a considerar la seva obra mestra.Tot i la seva trajectòria al cinema, habitualment en el gènere fàntàstic i de terror, com ara La residencia (1969), terror, Chicho Ibáñez Serrador va ser més conegut per al gran públic pels seus treballs a la televisió. Especialment, dos: les inquietants ficcions setmanals d'Historias para no dormir, estrenada als anys 60 i el concurs Un, dos, tres... responda otra vez, que va irrompre a la graella en la dècada següent.Nascut a Montevideo (Uruguai), el 1935, "Chicho" era fill de l'actor i director teatral Narciso Ibañez Menta i de l'actriu Pepita Serrador. Sent molt jove es va iniciar en el món de l'espectacle en els anys cinquanta, treballant a Espanya com a actor en la companyia de teatre de la seva mare.Després va tornar a Argentina on va iniciar una fructífera col·laboració amb el seu pare, Narcís Ibáñez Menta, en teatre ràdio i televisió. Va tornar a Espanya el 1963 per incorporar-se a Televisió Espanyola, a la qual va estar lligat durant gairebé tota la seva trajectòria professional.

