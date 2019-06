El PSC insisteix que no farà alcaldessa Colau sense un acord de govern previ

El PSC manté la seva postura en relació al seu suport a una investidura d'Ada Colau. Els socialistes insisteixen que no faran alcaldessa la líder dels comuns si abans els dos partits no han tancat un acord de govern.En aquests termes s'ha expressat la número dos del PSC a la capital catalana, Laia Bonet, en una roda de premsa aquest divendres a la tarda. "No concebo que Colau arribi al ple d'investidura sense haver buscat els vots que facin possible aquesta investidura", ha afirmat.Els socialistes, doncs, mantenen que no oferiran als comuns els vots dels seus regidors a canvi de res i emplacen Colau a negociar. "Entenem que qui presenta la candidatura és qui ha de buscar suports i vots al plenari", ha defensat Bonet.Mentre l'alcaldessa en funcions insisteix en la fórmula d'un tripartit amb els socialistes i ERC, Bonet ha rebutjat un cop més formar govern amb els republicans, per no subordinar Barcelona "al procés i el conflicte".Amb tot, la número dos del PSC ha assegurat que per als socialistes no representa un problema que els comuns mantinguin converses amb altres forces, després que aquest divendres Colau s'hagi reunit amb Maragall i Collboni.

