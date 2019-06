Ciutadans assumeix que el grup de Valls es divideixi pel suport a Colau

Ciutadans comença a assumir la possibilitat que els sis regidors de la plataforma de Manuel Valls puguin acabar dividint-se pel suport ofert per l'exprimer ministre francès a Ada Colau. Així ho han reconegut fonts de partit taronja a L'oferiment de Valls de donar el seu suport a la reelecció de l'alcaldessa per barrar el pas a l'independentisme -i fer-ho "sense condicions"- no és compartida per la direcció de Ciutadans. En el moment de fer la seva oferta, el 29 de maig, Ciutadans ja va emetre un comunicat en què es desmarcava de la posició de Valls, refermava la seva negativa a tot tipus d'acostament a Colau i considerava que l'únic candidat constitucionalista a qui podria donar el vot era Jaume Collboni. Aquest divendres, la portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, ha insistit en el mateix argument Els darrers dies, l'entorn de Valls donava per fet que la proposta anunciada per l'exprimer ministre francès comptava amb el suport unànime dels sis regidors: els independents Celestino Corbacho i Eva Parera, a més de Valls, i els membres de Ciutadans María Luz Guilarte, Paco Sierra i Marilén Barceló. Les declaracions de Lorena Roldán reobren la incertesa sobre què farà el grup.Lorena Roldán ha recordat també que quan es va constituir la plataforma en favor de Valls -al capdavall, una coalició electoral-, es va acordar que les decisions al consistori les adoptaria un comitè paritari de sis persones, tres del partit i tres independents de l'entorn de Valls.En l'entorn de la plataforma de Valls es repetia aquests dies que tindria un cost polític que en el primer ple del nou mandat el grup de sis regidors ja es presentés dividit. Una situació que no es pot desvincular de les tensions internes que es viuen a Ciutadans des de les eleccions del 28-A entre el nucli dur d'Albert Rivera, favorable a una oposició implacable a Pedro Sánchez i una política de pactes amb el PP i Vox, i un sector més centrista i crític amb el discurs més dretà del líder.Tampoc falta qui, fent de la necessitat virtut, argumenta que els tres vots de Valls, Corbacho i Parera garantirien la investidura de Colau i la derrota de Maragall, i a la vegada els tres regidors de Ciutadans, votant Collboni o fent vot nul, es desmarcarien d'un suport a Colau que podria ser per Rivera molt difícil d'explicar a l'electorat més conservador.

