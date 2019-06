Puigdemont i Comín demanen entrar al grup parlamentari d'ERC a l'Eurocambra

A preguntes dels periodistes, durant l'entrevista he confirmat q hem demanat la nostra incorporació com a eurodiputats, la de @krls i meva, al grup Verds-ALE (Aliança Lliure Europea) . Ho vam formalitzar ahir per mitjà d'una carta enviada al secretari general del Sub-grup d'ALE. — Toni Comín (@toni_comin) 7 de juny de 2019

Carles Puigdemont i Toni Comín, eurodiputats electes de Junts per Catalunya (JxCat), han demanat formalment l'ingrés al grup parlamentari dels Verds-Aliança Lliure Europea (ALE), la formació que integra ERC al Parlament Europeu. Així ho ha assegurat Comín en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) . L'eurodiputat de JxCat i exconseller de Salut ha enviat una carta al secretari general del subgrup de l'ALE, que és Jordi Solé, eurodiputat dels republicans.Dins la formació també hi ha l'Scottish National Party escocès, el Plaid Cymru gal·lès, els flamencs de l'N-VA i el Bloc Nacionalista Gallec. En aquestes eleccions han obtingut dotze diputats. Puigdemont disposa de molt bona relació amb la formació flamenca, que li ha ofert suport logístic en l'etapa que porta a l'exili.Tradicionalment, l'espai polític de JxCat formava part de la família liberal europea, però tot es va torçar el dia que hi va entrar Ciutadans. L'episodi va acabar derivant amb l'expulsió de CDC de la formació que lidera Guy Verhofstadt, teòricament pels casos de corrupció però també arran del procés català.

