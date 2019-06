L'aerolínia Norwegian inaugura una ruta entre Barcelona i Chicago

L'aerolínia Norwegian Air Shuttle ha inaugurat una ruta entre Barcelona i Chicago (Estats Units), ha informat Aena en un comunicat aquest divendres. Aquesta nova ruta operarà amb vuit vols setmanals, entre sortides i arribades, i comptarà amb 56.416 seients que ofereix en 164 moviments programats. Aquest vol entre l'Aeroport de Barcelona i Chicago operarà els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes, i ho farà des d'aquest divendres fins al 26 d'octubre.



En una atenció als mitjans a la porta d'embarcament, ha celebrat la "bona resposta comercial" que ha tingut la ruta fins a Chicago, que s'ha enlairat amb una ocupació del 91%.

Es tracta de la primera inauguració d'un vol de llarga distància després de l'estrena fa dos anys de la connexió amb Nova York/Newark, Los Ángeles, San Francisco/Oakland i Miami/Fort Lauderdale. El vol ha marxat amb 311 passatgers i s'ha operat amb un Boeing 787-9 Dreamliner, la quarta nau de reacció de llarg abast que tindran a la base del Prat.

La ruta, que estarà operativa quatre dies per setmana, permetrà incrementar les freqüències a Nova York, que tindrà un vol diari, i també a Los Ángeles, on es podrà volar sis dies per setmana. El preu més baix per volar a Chicago des de Barcelona és de 149,97 euros per trajecte.

El Prat té prevista una oferta total d'1,81 milions de seients a l'Amèrica del Nord en 6.300 moviments programats, la qual cosa suposa un augment del 10,3% en les places ofertes i del 7,6% en les operacions programades amb aquest mercat respecte al 2018.

Els Estats Units ocupen el sisè lloc entre els principals països de destinació de l'aeroport barceloní i hi ha prevista una oferta d'1,46 milions de seients en 5.086 moviments programats, que incrementaran les xifres de la passada temporada d'estiu un 8,8% i un 5,8%, respectivament.