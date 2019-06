PP i Vox tanquen un principi d’acord per governar junts als municipis on sumin a tot l'Estat

El Partit Popular i Vox han anunciat aquest divendres un principi d’acord per governar junts als municipis on sumin majoria absoluta. Són només 35 municipis a tot l’Estat –cap a Catalunya-, entre els que hi ha Almería i Pozuelo de Alarcón (Madrid).Segons Vox, un cop tancat aquest principi d’acord ara seran els equips locals els que despleguin els acords programàtics a cada municipi en els pròxims dies. Les dues formacions han anunciat l’acord després de la reunió de dues hores que han mantingut al Congrés dels Diputats.La delegació del PP ha estat encapçalada pel secretari general del partit, Teodoro García Egea, i la de Vox pel vicesecretari de Relacions Internacionals, Iván Espinosa de los Monteros. No han assolitavenços respecte a les CCAA on PP i Vox aspiren a un govern de dretes fruit d’un acord amb Cs, com Madrid, Castella-Lleó o Múrcia.

