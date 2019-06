El nou govern de Sabadell retirarà la pancarta dels presos polítics i els llaços grocs

El nou govern de Sabadell retirarà la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics de l'Ajuntament i també els llaços grocs que hi ha penjats a diferents equipaments municipals. Així ho ha afirmat la futura alcaldessa, Marta Farrés (PSC), que aquest divendres ha presentat l'acord de govern a què ha arribat amb l'única regidora que Podem ha tret al ple municipal.El passat 28 de maig, dos dies després de les eleccions municipals, l'actual govern va decidir tornar a situar la pancarta al seu lloc, passada l'obligació de la Junta Electoral d'ocultar tot símbol considerat partidista. Ara, però, pancarta i llaços tenen els dies comptats, un cop les dues Martes (Marta Farrés, del PSC, i Marta Morell, de Podem) han confirmat la decisió de treure-les."Aquest govern governarà per a tota la ciutadania, no fomentarem decisions que duguin a una divisió de la ciutat", ha expressat la futura alcaldessa en la presentació de l'acord de govern. "Hem de fer debats de les nostres competències, i no el d'altres institucions", ha afegit, mentre Morell confirmava la decisió assentint amb el cap.El primer secretari dels socialistes locals, Pol Gibert, ha afegit que Sabadell "ha perdut pistonada", motiu pel qual defensa que el govern local ha d'estar centrat en tot allò que tingui a veure estrictament amb Sabadell. "Iniciem una etapa de diàleg i abandonem d'una vegada la crispació, volem construir en positiu", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor