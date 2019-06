Ciutadans insisteix a no votar Colau i mostra suport a Collboni com a «mal menor»

La portaveu de Ciutadans al Parlament Lorena Roldán ha insistit aquest divendres que el seu partit no donarà suport a Ada Colau perquè sigui reelegida alcaldessa de Barcelona, perquè rebutgen tant l'independentisme d'Ernest Maragall com el "populisme" de l'alcaldessa en funcions. Roldán ha repetit així el que el partit taronja va afirmar en un comunicat després que l'exprimer ministre francès Manuel Valls oferís els vots del seu grup a Colau "sense condicions". Roldán ha considerat que l'únic candidat a qui podrien donar suport és Jaume Collboni, a qui veuen com el "mal menor".D'aquesta manera, torna la confusió sobre la posició final dels sis regidors del grup de Valls. Roldán ha recordat també que quan es va constituir la plataforma en favor de Valls es va acordar que les decisions al consistori les adoptaria un comitè paritari de sis persones, tres del partit (Carlos Carrizosa, Jordi Cañas i Joan Garcia) i tres independents de l'entorn de Valls (Celestino Corbacho, Guillermo Basso i Carlos Rivadulla).Els darrers dies, l'entorn de Valls donava per fet que la proposta anunciada per l'exprimer ministre francès comptava amb el suport unànime dels sis regidors: els independents Celestino Corbacho i Eva Parera, a més de Valls, i els membres de Ciutadans María Luz Guilarte, Paco Sierra i Marilén Barceló. Les declaracions de Lorena Roldán reobren la incertesa sobre què farà el grup.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor