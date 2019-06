Hermann Tertsch, eurodiputat de Vox, un dels ponents d'una xerrada a l'ambaixada espanyola de Viena

L'ambaixada espanyola de Viena ha convidat l'eurodiputat de Vox, Hermann Terstch, a una conferència amb el nom de "500 anys de fake news? Propaganda contra l'imperi espanyol d'ahir a avui". En aquest acte han estat convidades diverses personalitats, entre professors i acadèmics, amb la presència i intervenció de Juan Sunyé, l'ambaixador espanyol a Àustria.La conferència abordarà un dels llibres de l'autora Maria Elvira Roca Barea, una de les ponents, on tracta la "imperiofòbia" contra Espanya al llarg dels últims segles. Una altra de les temàtiques destacades d'aquest llibre és la negació del genocidi indígena provocat per la colonització espanyola.Terstsch, polèmic periodista, tertulià i articulista, ha estat escollit com a membre de l'Eurocambra amb la formació d'ultradreta Vox, fet que l'ambaixada espanyola ha ignorat en la carta de presentació on llistaven les personalitats que assistirien a l'acte

