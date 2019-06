Suspenen les declaracions dels policies espanyols investigats per l'1-O a Girona

Aquest dilluns al matí estava previst que els membres de la policia espanyola que s'han identificat i que van protagonitzar les càrregues durant l'1-O al Col·legi Verd de Girona comencessin a declarar davant del jutge. Però un requeriment de l'Advocacia de l'Estat, que s'ha personat fa pocs dies a la causa, ha fet que la magistrada optés per donar-los més temps per poder-se estudiar bé els fets, i per tant, ha suspès la compareixença dels agents.Tot plegat ha sorprès als advocats voluntaris que representen els ferits per les càrregues policials. De fet, un dels lletrats que es fan càrrec del cas, Albert Carreras, considera que la de la instructora és una decisió "inaudita" i dona per fet que respon a que la part que es persona és l'Advocacia de l'Estat. "Quan es tracta de defensar assumptes ordinaris no es donen aquests ajornaments, però suposem que com que es tracta de l'Advocat de l'Estat sí que s'ha donat", ha lamentat Carreras.El lletrat explica que "encara no saben oficialment" les causes i que un cop se'ls notifiqui el motiu prendran les mesures necessàries i faran arribar les "protestes" que siguin pertinents. "Es tracta d'una irregularitat més que estem patint en aquest procediment", ha reblat.Carreras ha reconegut que la decisió de la jutgessa "no suposa res irreparable" però sí que allarga "de manera injustificada" la instrucció d'una causa, "que ja és molt densa" per la quantitat de material i documentació que hi ha.L'advocat també considera que tot plegat és una "falta de respecte" cap a "les víctimes" que estan personades i que estan seguint la investigació. "No és la millor forma de tractar una multitud d'afectats la manera com s'està portant aquesta instrucció", ha conclòs Carreras.