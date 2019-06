Declaren dos antifeixistes per un presumpte delicte d'odi contra el promotor d'una «protesta xenòfoba»

Manifestants contraris a l'obertura d'una mesquita al barri de Sant Pere i Sant Pau, el 9 de desembre Foto: ACN



A les 10.15 del matí han sortit dels jutjats de Tarragona dos membres de la Plataforma Antifeixista de Tarragona que estan sent investigats per un presumpte delicte d'incitació a l'odi per motius ideològics. El denunciant és Javier García, responsable de Democràcia Nacional Joven a Tarragona, i veí de Sant Pere i Sant Pau.Lluís Madurell i David Borràs són els dos investigats per haver penjat cartells en els quals explicaven que García era el promotor de la protesta contra la possible instal·lació d'un centre de culte al barri del qual n'és veí el passat 9 de desembre. Els dos antifeixistes han afirmat que han respost les preguntes de totes les parts i han assegurat que s'han centrat a explicar el contingut dels cartells i han defensat que "no mostraven cap informació de caràcter personal" i "creiem que s'emparen en el nostre dret d'expressió".Els cartells en qüestió van ser penjats durant el mes de desembre i la denúncia es va interposar a principi d'any. Segons els dos antifeixistes, explicaven que havia promocionat una "campanya xenòfoba que va fomentar l'odi al barri de Sant Pere i Sant Pau" i que pretenia buscar una confrontació inexistent entre el veïnat i la comunitat musulmana.Els dos investigats desconeixen si el cas avançarà i arribarà a judici però confien que no perquè "no està gens fonamentada i no hem perjudicat aquest individu que és força conegut a Tarragona i que també hauria de posar de la seva part". Està previst que el seu advocat, Carles Perdiguero, demani l'arxivament de la causa a través d'un escrit.Per altra banda, els antifeixistes consideren que la denúncia ha estat "promocionada" pel cos de Mossos d'Esquadra que "ha creat informes per fer veure coses que no són, com que som uns radicals i violents, quan aquí els únics radicals i extremistes són els que promouen l'odi entre comunitats i veïns". Madurell i Borràs estan segurs que la causa ha arribat fins aquí gràcies "als gruixuts informes generats per la Unitat d'Informació dels Mossos d'Esquadra que classificant i creant perfils ideològics intenten enquadrar un delicte que no s'entén per enlloc" i lamenten que estan sent assenyalats "pels feixistes i pels cossos repressors".

