VÍDEO Alfred presenta el videoclip del seu segon single, «Wonder»

Alfred Garcia torna a presentar nou videoclip. El cantant català i concursant d'Operación Triunfo 2017 ha estrenat Wonder, el segon sigle del disc 1016 que va presentar mesos enrere, com a primer treball en solitari després de sortir de l'acadèmia. En aquesta cançó col·labora amb Paula Jornet.Després de "De la Tierra hasta Marte" arriba una nova producció que lliga, temàticament, amb el primer videoclip. Escenografia espacial, amb una elaborada narrativa de simbologies, interpretacions i moments que han col·locat el videoclip al número 1 de les tendències de YouTube durant gairebé tot el divendres.La productora que ha elaborat el videoclip, Cráneo Media, ha assegurat que el videoclip està gravat en 5k, una resolució de molt alt nivell, utilitzada en pel·lícules i produccions cinematogràfiques. "És una de les primeres peces dissenyades per ser visualitzades en alta qualitat a Internet", han assegurat.

