Marta Farrés, de regidora de Bustos a reinventar el PSC a Sabadell

Marta Farrés, el dia que va ser escollida candidata del PSC a l'alcaldia de Sabadell. Foto: Juanpa Peláez

Sabadell 2019 Totes les dades Cens total: 154.721 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 96.776 62,55% Abstencions: 57.945 37,45% Vots nuls: 292 0,30% Vots en blanc: 495 0,51% Partit Vots % Regidors

Marta Farrés (Sabadell, 1981) torna a l’Ajuntament d’on va marxar l’any 2015. La ja futura alcaldessa de Sabadell va apartar-se de la primera línia política tancant una etapa en què va ser nou anys regidora de Manuel Bustos i tres més de Joan Carles Sànchez, i després de perdre un procés de primàries en què es va imposar Josep Ayuso . El PSC, però, va perdre al 2015 la vara d'alcaldia que conservava des del 1999, i ha hagut de fer net durant quatre anys a l'oposició, fins que ara ha recuperat el govern gràcies al pacte amb Podem Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Farrés també és diplomada en Relacions Institucionals i Protocol per la UPF. Actualment viu amb el seu company, el diputat Paco Aranda (amb qui no està casada), i la seva filla de 7 anys al barri on va créixer, a La Concòrdia. D'aquí també és veïna, curiosament, la seva nova sòcia de govern, Marta Morell (Podem), de qui va ser companya de facultat a la UAB.La seva entrada a la política local es va oficialitzar al 2003, quan es va afiliar al PSC. Aquell mateix any, va accedir a l’Ajuntament de Sabadell com a regidora sota el segon mandat de Manuel Bustos, l’únic en què va assolir la majoria absoluta.Fins al 2015 va ocupar diferents càrrecs a l govern municipal, i va ser regidora de Joventut, Igualtat, Relacions Ciutadanes, Participació i Serveis Socials, així com tinenta d’alcalde. Amb l’esclat del cas Mercuri, al 2012, la reestructuració del PSC la va empènyer a fer un pas endavant i a postular-se el 2014 com a candidata en un procés de primàries. Va ser el seu intent, de la mà de Joan Carles Sànchez, perquè el PSC local girés full al cas Mercuri.Tot i presentar credencials i ser vista amb bons ulls per part de molts dels llavors militants i simpatitzants, finalment Josep Ayuso es va imposar a les primàries . Va ser llavors quan va perdre pes al partit, tot i mantenir-se a l'executiu local fins a finals de mandat.Al 2015, un cop efectuat el canvi de govern i que el PSC passés de tenir 13 regidors a tenir-ne 5, clarament castigats per l'huracà del cas Mercuri, Farrés va desaparèixer de la primera línia política. Al 2016, però, ja es va començar a moure lluny dels focus mediàtics o de partit, i al 2017 va assistir en primera fila al míting que Pedro Sánchez va oferir a la plaça Picasso, al sud de la ciutat.Finalment, al 2018 el partit la va tornar a posar al front de la formació local, nomenant-la candidata a l’alcaldia . Ara, arriba al càrrec amb un projecte de ciutat que passa per elaborar un pla integral per a tots els barris i amb la voluntat de governar "per a tothom", els hagin votat a ells o no, col·locant Sabadell en la posició de capitalitat que considera que ha perdut i amb la voluntat de treballar perquè el servei d'oncologia pediàtrica torni de manera integral al Parc Taulí, després del seu trasllat parcial a la Vall d'Hebron de Barcelona Farrés, a més, ja ha avançat que el nou govern local retirarà la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics de l'Ajuntament, així com també els llaços grocs que hi ha penjats a diferents equipaments municipals. Defensa que és la manera de poder governar per a tots els ciutadans de Sabadell, hagin votat el que hagin votat.Amb la seva elecció com a alcaldessa, es podria dir que aquest any ha estat fructífer per a la seva família, donat que el seu marit, Paco Aranda, excap de gabinet de Miquel Iceta, també ha estat elegit diputat al Congrés de Madrid

