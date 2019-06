Una vintena de famílies es tanquen dins del Consorci d'Educació per exigir places públiques

Pares i mares protesten al Consorci per exigir més oferta pública Foto: USTEC

Una vintena de pares i mares estan tancats ara mateix dins del Consorci d'Educació de Barcelona per exigir més places públiques a les escoles de la ciutat, ja que hi ha prop de 130 famílies que encara estan pendents (fins al dia 11) de saber on han estat admesos. La Plataforma Proeducació Pública de Proximitat de l'Eixample havia convocat aquest migdia a les 13.30 hores una concentració al Consorci per exigir respostes a les demandes de les famílies afectades.Segons han informat fonts a, prop de vint persones són dins del Consorci i "ningú respon". Hi ha famílies a l'exterior que no poden entrar. Aquestes són algunes de les imatges des de dins del consorci.

