La Comissió Europea i l'Eurocambra planten una entrega de premis perquè el guardó inclou un llaç groc

La Comissió Europea i el Parlament Europeu han plantat aquest divendres l'entrega del Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista que atorga cada any l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya perquè el guardó inclou un llaç groc. El premi, que enguany ha rebut el corresponsal del Libération a Brussel·les, Jean Quatremer, també inclou el missatge Voting is not a crime (Votar no és un crim).Una portaveu de la Comissió Europa ha argumentat que l'escultura representa "un missatge polític que va més enllà del marc institucional" i que no es correspon "als criteris de neutralitat" de la institució. Amb tot, ha negat que hi hagués un "boicot" a Quatremer ni a l'acte, i ha assegurat que Brussel·les respecta "la llibertat d'expressió".Segons han afegit, el missatge del guardó "no és neutral". Des de la Comissió també han negat que la seva absència de l'entrega dels premis estigui relacionada amb els articles del periodista francès, que va destapar l'escàndol del Selmayrgate.Parlament i Comissió col·laboren amb l'APEC en l'entrega del Premi Ernest Udina des de la seva creació, el 2006, i de fet, normalment acullen la cerimònia d'entrega del guardó. Fonts d'ambdues institucions han lamentat que no se'ls hagués informat "amb anterioritat de les característiques de l'escultura", ja que llavors s'haguessin "desmarcat" totalment de la present edició, i no haguessin permès que els seus logotips fossin "en l'edició del llibret commemoratiu".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor