Maragall: «El tripartit de Colau és un artifici retòric per sostenir la candidatura»

"Deixem d'enganyar la ciutadania". Així de contundent s'ha mostrat l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, en una roda de premsa a la seu del partit després que l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, hagi anunciat que presentarà candidatura a la investidura i que els comuns hagin insistit en la voluntat de formar un govern tripartit amb els republicans i el PSC. "El tripartit és un artifici retòric per sostenir la candidatura", ha defensat.Maragall s'ha expressat així després de reunir-se amb Colau aquest divendres. "Ara ja sabem que ella vol ser alcaldessa, i sabem que només ho podrà ser si aconsegueix els vots del PSOE, Ciutadans i Manuel Valls". Per això, Maragall ha argumentat que amb l'anunci de presentació de la candidatura, Colau ja ha "acceptat" els vots de l'exprimer ministre francès. Segons fonts dels comuns, l'alcaldessa també s'ha reunit aquest divendres amb el líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni.Amb tot, Maragall ha instat Barcelona en Comú a "reprendre" les converses entre les dues formacions. Perquè això sigui possible, l'alcaldable republicà ha exigit als comuns que apostin per explorar les possibilitats d'acord amb ERC.Maragall ha situat la pilota a la teulada dels comuns, recordant que la setmana que ve finalitza el judici de l'1-O al Tribunal Suprem, i ha interpel·lat directament Colau. "Estarà amb les víctimes o amb els carcellers?", ha preguntat, recordant el suport dels socialistes a l'aplicació del 155 a Catalunya i criticant el paper de l'advocada de l'Estat durant el judici.A més, tot i que Valls ha fet pública la seva proposta de suport a Colau assegurant que seria "sense condicions", Maragall ha afirmat que acceptar els seus vots i els del PSC suposaria una "hipoteca" durant tot el mandat.L'alcaldable d'ERC també ha emmarcat el possible acord entre socialistes i comuns a la capital catalana en una operació de més magnitud i que afectaria altres municipis i institucions. Per Maragall, el pacte entre Podem i el PSC a Sabadell és una "evidència" d'aquesta estratègia.Quan falten vuit dies perquè el ple de Barcelona hagi de decidir qui és el nou alcalde o la nova alcaldessa, Maragall assegura que presentarà candidatura per ser investit i ha insistit que "treballarà per obtenir els suports adequats".Per aconseguir-ho, l'alcaldable ha demanat confiar en la possibilitat d'arribar a un acord amb els comuns. En cas que no s'assoleixi, ha recordat que si Colau no rep prou vots per ser investida -per ara el PSC es nega a votar-la a canvi de res- la llei electoral el convertirà a ell automàticament en alcalde de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor