Els comuns avalen postular Colau a l'alcaldia encara que fracassi l'acord tripartit amb ERC i PSC

Retenir l'alcaldia de Barcelona és l'únic moviment possible per mitigar la reculada electoral dels comuns al territori

Ernest Maragall i Elisenda Alamany, a la roda de premsa d'aquest dimecres Foto: ACN

La decisió de la direcció de Barcelona en Comú de presentar la candidatura d'Ada Colau a l'alcaldia -just després que l'alcaldessa en funcions es reunís amb el PSC i aprovada per unanimitat- ha suposat un punt d'inflexió en l'escenari postelectoral a la capital catalana. Com era d'esperar, les bases del partit han validat aquest divendres a la tarda el pas fet per la coordinadora, que implica plantejar una alternativa formal a la d'Ernest Maragall, alcaldable que va recollir més vots a les urnes. L'equip de Colau utilitzarà ara la carta de la candidatura per fer possible un tripartit amb ERC i el PSC, un exercici de pressió abans de la investidura que ara mateix no sembla que pugui tenir resultats satisfactoris. Si el pacte a tres no és possible, els comuns entenen que quedaran legitimats per retenir l'alcaldia amb els vots de Jaume Collboni i Manuel Valls el 15 de juny.El plenari de Barcelona en Comú ha validat per una extensa majoria de suports la decisió de la direcció d'optar a l'alcaldia. Han estat 369 vots a favor i 17 en contra. En un ambient festiu -ha començat amb una intervenció musical-, la sessió ha reunit més dels 400 inscrits actius que cabien a l'espai del centre cívic de la Sedeta, que han deliberat sobre la proposta de la coordinadora. La votació s'ha produït a mà alçada, tot i que la militància que ha quedat fora ha pogut votar amb urna, un recompte que s'ha demorat. "Ha anat tal com estava previst", apunten veus presents al plenari, que poc després de les nou del vespre han començat a abandonar la reunió.Els comuns no tenen previst fer una altra consulta al conjunt de la militància si el tripartit que encara plantegen fracassa. Al sarró ja hi tenen la via Colau. Entenen que, després de presentar la candidatura de Colau, són les altres forces d'esquerres les que s'han de moure. Si l'escenari canviés, Janet Sanz -número tres de la llista- no ha sabut concretar si hi ha haurà una nova convocatòria de les bases. No sembla, però, que l'escenari hagi de canviar. Malgrat el breu contacte entre Colau i Maragall d'aquest matí, les posicions entre Barcelona en Comú i ERC estan molt allunyades.Les negociacions de les dues forces més votades han estat poc consistents. La desconfiança ve de lluny i es va agreujar amb el fitxatge d'Elisenda Alamany com a número dos de la llista republicana a Barcelona. Colau i Maragall només s'han trobat en dues ocasions després del 26 de maig. La primera reunió va durar poc més de 30 minuts i va ser un "mal començament" -segons les fonts consultades- i la segona s'ha produït quan l'alcaldessa en funcions ha decidit presentar-se com a alternativa a l'alcaldable d'ERC. Els republicans donen per fet que Colau ja té segellada la investidura amb el PSC. "El tripartit de Colau és un artifici retòric per sostenir la candidatura", ha afirmat Maragall per referir-se a la insistència dels comuns en un acord entre PSC i ERC que Collboni ja ha rebutjat.En la roda de premsa de Barcelona en Comú d'aquest divendres, Joan Subirats i Janet Sanz han pressionat per fer possible el pacte. Ara, però, amb Colau com a alcaldessa. Els comuns defensen que és la figura "més transversal" per fer possible un govern d'esquerres i que només una aliança àmplia acabarà amb la "lògica de blocs" a la ciutat. "Volem fer un govern d'esquerres per superar el tacticisme i el partidisme", ha apuntat avui la número tres de Barcelona en Comú. Retenir l'alcaldia seria, però, el moviment que més bé fa als interessos domèstics dels comuns, que han patit una reculada al territori en aquestes municipals. Barcelona és el principal -i gairebé únic- espai de poder que queda a la formació. "A l'oposició estaríem morts", expliquen veus de l'espai. Fonts properes a Colau ja donen per fet que serà alcaldessa el 15 de juny, per bé que el discurs públic del partit sigui més prudent."Ara ja sabem que ella vol ser alcaldessa, i sabem que només ho podrà ser si aconsegueix els vots del PSOE, Ciutadans i Valls", ha afirmat un Maragall visiblement molest en la compareixença d'aquest divendres . "Deixem d'enganyar la ciutadania", ha reblat. És cert que els comuns han esquivat avui qualsevol valoració sobre com faran possible la investidura de Colau si no hi ha un pacte ampli d'esquerres. Cada cop que la premsa ha citat el nom de Valls, Barcelona en Comú ha tirat pilotes fora. Qui també sembla estar incòmode amb la situació és Ciutadans, que ja ha anunciat -per via de Lorena Roldán- que els seus regidors no faran alcaldessa Colau i que, en tot cas, avalaran Collboni com a "mal menor" . Ciutadans té tres militants en el grup municipal controlat per Valls, que ja ha expressat que presta el seu suport als comuns de franc.Maragall no dona les converses amb els comuns per liquidades. De fet, espera reprendre-les. Però sap que la situació ja ha fet un tomb. Un cop Colau s'ha postulat com a alcaldessa, no se n'endevina cap marxa enrere. Els missatge de derrota d'alguns dirigents d'ERC ja han supurat a les xarxes socials. La líder de Barcelona en Comú s'explicarà aquest dissabte, per segon cop des que Maragall va esgarrapar-li la victòria per menys de 4.833 vots, un triomf que podria ser estèril. El 15 de juliol, tres dies després que hagi acabat el judici al Tribunal Suprem, Colau podria ser un altre cop alcaldessa amb els suports de la dreta que es va manifestar a la plaça Colón, uns vots que esquivava en campanya

