El mundial femení de futbol arrenca amb més força que mai

Ada Hegerberg, guanyadora de la primera Pilota d'Or femenina Foto: Europa Press

La vuitena edició del mundial femení de futbol aixeca el teló, i ho fa amb més força que mai. Aquesta nit, a partir de les 21h, la selecció francesa, l'amfitriona, s'enfrontarà a Corea del Sud al Parc dels Prínceps de París. La fase de grups comença aquest divendres i s'allargarà fins al dia 20. Del 22 al 25 es disputaran els vuitens de final; del 27 al 29, els quarts; el 2 i el 3 de juliol, les semifinals; i el dia 7 de juliol, la final a Lió. Tots els partits de la selecció espanyola, així com els més destacats del torneig, es podran veure gratuïtament a través de Gol TV.Al mundial hi prendran part 24 seleccions dividides en sis grups. Espanya forma part del grup B i s'enfrontarà en la primera fase de la competició amb Alemanya, Xina i Sud-Àfrica. Les espanyoles no són, ara per ara, les favorites. Aquesta etiqueta correspon a seleccions com França, Anglaterra, Alemanya, Japó, Brasil o els Estats Units, les campiones de l'últim torneig, disputat al Canadà.Les nord-americanes Alex Morgan o Megan Rampinoe, la francesa Wendie Renard, l'holandesa Lieke Martens o la brasilera Marta són alguns dels noms més mediàtics que protagonitzaran aquest mundial. Competiran, totes elles, per coronar-se campiones amb les seves respectives seleccions d'un torneig que cada cop es fa més gran i més important arreu del món.Tal com recull El País , l'impacte del mundial de futbol femení no ha parat de créixer des que l'any 1991 es va disputar a la Xina la primera edició del torneig. En aquella època, només van competir 12 equips que van disputar 26 partits (la campiona va ser EUA).D'aleshores ençà, el nombre de participants no ha parat de créixer: primer fins als 16 equips i des de l'any 2015 fins als 24. També s'han incrementat el nombre de partits sindicats. Dels 26 inicials s'ha passat als 32 i, ara, als 52.Les xifres econòmiques també han millorat, però encara disten molt de les quantitats que es mouen en el futbol masculí. Cada selecció rebrà 750.000 dòlars només per participar. Aquesta quantitat anirà augmentant en funció del rendiment de cada equip, i el combinat guanyador s'emportarà quatre milions de dòlars.Una de les protagonistes d'aquest mundial serà una la grans absents. Ada Hegerberg, guanyadora de la Pilota d'Or i considerada la millor jugadora del món va anunciar fa uns mesos que renunciava a jugar el torneig. Ho va fer perquè, malgrat que el futbol femení avança amb pas ferm i imparable, la igualtat amb el futbol masculí és encara llunyana.La notícia es va confirmar quan va sortir la convocatòria definitiva de la selecció Noruega al mundial. Hegerberg ja havia renunciat a la selecció a finals del 2017. Des d'aquest anunci, la Federació Noruega de Futbol ha fet passos cap a la igualtat. L'últim: igualar el salari dels futbolistes i les futbolistes de la selecció.

